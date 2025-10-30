DAX24.082 -0,2%Est505.669 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,26 -1,0%Gold3.968 +0,6%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So entwickelt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit stabiler Tendenz

30.10.25 12:04 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 6,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,47 EUR -0,02 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,47 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,56 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,46 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 205.385 Stück.

Bei 13,60 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 110,20 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,39 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,102 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,71 EUR aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,48 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

