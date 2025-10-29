TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

TeamViewer im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 6,46 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 6,46 EUR ab. Bei 6,43 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 472.720 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,15 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2025 Kursverluste bis auf 6,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,24 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,102 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

