TeamViewer im Blick

TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

30.10.25 09:22 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,50 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,50 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 6,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.954 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,60 EUR markierte der Titel am 06.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 109,39 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 6,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 1,77 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,71 EUR.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktien schwächeln nur kurz nach Abstufung

TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Teamviewer: Im Abwärtsstrudel

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

