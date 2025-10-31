TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 6,39 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 6,39 EUR zu. Bei 6,39 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.349 TeamViewer-Aktien den Besitzer.
Bei 13,60 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 53,01 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 0,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,71 EUR je TeamViewer-Aktie an.
Am 21.10.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2028 auf 1,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr angefallen
TeamViewer-Aktien schwächeln nur kurz nach Abstufung
TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen