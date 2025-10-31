TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Vormittag zu

DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
So bewegt sich TeamViewer

31.10.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 6,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,30 EUR -0,11 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 6,39 EUR zu. Bei 6,39 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.349 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,60 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 53,01 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 0,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,71 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2028 auf 1,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

