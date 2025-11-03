DAX24.227 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,63 -0,7%Gold4.005 +0,1%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagmittag gestärkt

03.11.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,42 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 193.033 TeamViewer-Aktien.

Am 06.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 112,00 Prozent wieder erreichen. Bei 6,21 EUR fiel das Papier am 31.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 3,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,102 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,71 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 21.10.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 189,48 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein

Teamviewer: Wann stoppt der Kursverfall?

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr angefallen

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

