TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 6,35 EUR ab.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 6,35 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,34 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,43 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 367.550 Aktien.

Bei 13,60 EUR markierte der Titel am 06.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 114,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 31.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,21 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,102 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 12,71 EUR.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2028 aus.

