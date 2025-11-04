TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 6,13 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 6,13 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 695.463 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 122,04 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 6,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,82 Prozent.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 12,71 EUR angegeben.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 189,48 Mio. EUR im Vergleich zu 164,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

