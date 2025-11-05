TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 5,93 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 5,93 EUR abwärts. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 5,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.926 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2024 markierte das Papier bei 13,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 56,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 5,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,102 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 12,71 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 189,48 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

