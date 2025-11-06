TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 6,03 EUR. Bei 6,07 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 448.057 TeamViewer-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 11,93 EUR.
Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
