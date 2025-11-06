DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.059 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,01 -0,9%Gold3.981 ±0,0%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag auf grünem Terrain

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 6,01 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 6,01 EUR. Bei 6,17 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,98 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 812.858 Aktien.

Bei einem Wert von 13,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 55,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,91 Prozent.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,48 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

