DAX23.671 +0,2%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,87 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag mit Aufschlag

11.09.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 8,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,84 EUR -0,06 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,88 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 8,93 EUR. Bei 8,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 468.387 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 8,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab

Teamviewer: Risiken nicht zu unterschätzen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen