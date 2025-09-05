TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 8,88 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,88 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 8,93 EUR. Bei 8,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 468.387 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 8,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.



