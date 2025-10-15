TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 8,27 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 8,27 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 163.089 Aktien.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 39,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,13 EUR fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

