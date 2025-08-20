TeamViewer Aktie News: TeamViewer büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 8,92 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 8,92 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,82 EUR ein. Bei 8,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 183.419 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 8,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,113 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

