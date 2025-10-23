TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag stabil

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,64 EUR.

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,64 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,73 EUR aus. Bei 6,59 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 300.868 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 105,42 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 6,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,33 EUR.

Am 21.10.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 164,12 Mio. EUR eingefahren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Teamviewer: Im Abwärtsstrudel

Erste Schätzungen: TeamViewer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel