ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold'

23.10.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,52 EUR -0,15 EUR -2,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TeamViewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

