TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 8,97 EUR ab.

Um 09:04 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 8,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 8,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 1.615 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 34,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 3,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,113 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

