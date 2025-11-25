Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 69,57 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 69,57 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,14 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 69,24 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.640 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 52,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,70 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.11.2025. Das EPS belief sich auf 7,60 HKD gegenüber 6,27 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,74 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 181,93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.03.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,69 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

