Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 447,12 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 447,12 USD zu. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 449,50 USD. Bei 443,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.192.126 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,25 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 212,12 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 260,63 USD.

Tesla veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,73 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv?

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht

Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein