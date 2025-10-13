Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Montagnachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 423,95 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 423,95 USD zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 426,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 423,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.985.322 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 15,23 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,12 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 99,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,75 USD je Aktie belaufen.

