DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.577 +0,5%Euro1,1861 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.692 +0,4%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Tesla im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Dienstagabend zu

16.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
356,20 EUR 8,20 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 418,84 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 422,12 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 414,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 17.376.185 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 212,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 49,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Kurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein - Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Tesla-Aktie: Eine Kurzbiografie über Elon Musk - Chef des Elektroautopioniers

In eigener Sache

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

