Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Dienstagabend zu

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 20:08 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 418,84 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 422,12 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 414,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 17.376.185 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 212,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 49,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

