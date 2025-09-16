Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 415,50 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 415,50 USD. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 409,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 415,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.456.865 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,57 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 48,95 Prozent wieder erreichen.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,38 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD im Vergleich zu 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,74 USD je Aktie aus.

