Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Minus bei 425,65 USD.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,9 Prozent auf 425,65 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 423,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 435,00 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.117.170 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Mit einem Zuwachs von 14,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 50,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 249,38 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,50 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

