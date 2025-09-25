Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 436,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,1 Prozent auf 436,63 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 437,70 USD. Bei 428,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 14.505.946 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 11,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,12 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 51,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 260,63 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,42 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,74 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

