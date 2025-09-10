Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Abend fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 184,56 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 184,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 184,75 USD. Bei 184,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 714.963 Stück gehandelt.
Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 221,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 31,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.
Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,45 Mrd. USD – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,60 USD fest.
