Texas Instruments im Blick

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag schwächer

15.09.25 16:13 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 177,91 USD ab.

Die Texas Instruments-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 177,91 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 174,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 175,63 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 668.025 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 24,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,33 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,82 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,60 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.net

