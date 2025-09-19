DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments steigt am Mittwochabend

24.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 184,62 USD zu.

Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
153,88 EUR 2,08 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 185,13 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 585.575 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen