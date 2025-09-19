Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments steigt am Mittwochabend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 184,62 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 185,13 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 585.575 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

