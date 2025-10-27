Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 169,33 USD zu.

Die Texas Instruments-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 169,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 170,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,82 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 483.753 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,34 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,48 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

