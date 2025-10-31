DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.667 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Notierung im Blick

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments wird am Nachmittag ausgebremst

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 160,13 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
138,82 EUR -0,28 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 160,13 USD. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 158,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 413.529 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Gewinne von 38,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 4,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 5,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

