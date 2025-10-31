Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 160,13 USD ab.

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 160,13 USD. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 158,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 413.529 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Gewinne von 38,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 4,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 5,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

