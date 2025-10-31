DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Freitagabend freundlich

31.10.25 20:23 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Freitagabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 161,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
138,82 EUR -0,28 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 161,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 161,96 USD. Bei 158,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 1.041.412 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Gewinne von 37,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,00 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Texas Instruments gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 4,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4,15 Mrd. USD umsetzen können.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

