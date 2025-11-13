Thomas Coesfeld soll ab 2027 Bertelsmann führen
Werte in diesem Artikel
GÜTERSLOH/BERLIN (dpa-AFX) - Thomas Coesfeld, Enkel des 2009 gestorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, soll neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann werden. Zum 1. Januar 2027 werde der 35-Jährige auf Thomas Rabe folgen, wie der Medienkonzern mit Sendern wie RTL und Vox mitteilte./svv/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen