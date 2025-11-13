DAX24.394 +0,1%Est505.810 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,59 -0,1%Gold4.237 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Thomas Coesfeld soll ab 2027 Bertelsmann führen

13.11.25 08:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,70 EUR -0,10 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GÜTERSLOH/BERLIN (dpa-AFX) - Thomas Coesfeld, Enkel des 2009 gestorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, soll neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann werden. Zum 1. Januar 2027 werde der 35-Jährige auf Thomas Rabe folgen, wie der Medienkonzern mit Sendern wie RTL und Vox mitteilte./svv/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen