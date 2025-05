thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagvormittag tiefer

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 10,01 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 10,01 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,97 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 269.403 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 72,33 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 7,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,702 EUR in den Büchern stehen haben wird.

