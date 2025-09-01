DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.007 -1,2%Nas21.056 -1,9%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl68,95 +1,2%Gold3.517 +1,2%
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
So bewegt sich thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 9,04 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 9,04 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,19 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 947.880 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 11,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,43 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 69,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,300 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien

thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch tiefer

