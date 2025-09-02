thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 9,32 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 9,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,29 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 225.594 Aktien.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 24,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,30 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,300 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

