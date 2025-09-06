thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Montagvormittag positiv
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,91 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,91 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 129.074 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 11,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2025). Mit einem Zuwachs von 17,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 72,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,78 EUR an.
thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,53 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.11.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie.
