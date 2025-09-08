DAX23.692 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,62 +0,6%Gold3.651 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
Goldpreis mit weiterer Rally: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur Goldpreis mit weiterer Rally: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

09.09.25 12:05 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 10,09 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,08 EUR -0,02 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 10,09 EUR. Bei 9,99 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 487.214 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 11,62 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 13,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Mit Abgaben von 72,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,53 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren verloren

thyssenkrupp-Aktie in Grün: Stahl-Beschäftigte stimmen Sanierung zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen