thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 10,09 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 10,09 EUR. Bei 9,99 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 487.214 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 11,62 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 13,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Mit Abgaben von 72,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,53 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

