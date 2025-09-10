DAX23.649 +0,1%ESt505.373 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,45 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Heute im Fokus
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
thyssenkrupp im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag tiefer

11.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 10,31 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,37 EUR 0,12 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 10,31 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.413 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 11,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 73,14 Prozent sinken.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,78 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Bildquellen: thyssenkrupp AG

mehr Analysen