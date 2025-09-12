DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.856 +0,1%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag gefragt

15.09.25 16:13 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 10,86 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 10,86 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 10,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.113.564 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

thyssenkrupp-Aktie auf grünem Terrain: Verhilft die Abspaltung der Marinesparte zu neuem Aufschwung?

DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
