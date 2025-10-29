DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Aufwind

29.10.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,30 EUR -0,05 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 73.971 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 29,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,13 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 200,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,139 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,42 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,233 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen