thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Aufwind
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,41 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 73.971 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 29,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,13 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 200,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,139 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,42 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.
Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.
In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,233 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
