thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,41 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 73.971 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 29,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,13 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 200,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,139 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,42 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,233 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren verdient