thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,32 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,32 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,54 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,28 EUR nach. Bei 9,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.108.840 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,35 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 30,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (3,13 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,139 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,42 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie leichter: Bei Stahlsparte bahnt sich Chefwechsel an

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung