thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Donnerstagvormittag vor
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 9,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 9,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 88.449 Stück.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Bei 3,13 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,139 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,42 EUR an.
thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.
In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,233 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com
