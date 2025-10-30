thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 9,43 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 9,43 EUR zu. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 654.245 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 13,35 EUR. 41,60 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,84 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,139 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,42 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

