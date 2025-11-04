DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.518 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 77,00 EUR abwärts.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 77,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging bis auf 75,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.974 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie aus.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Experten gehen davon aus, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

