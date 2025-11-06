TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 74,00 EUR.
Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 74,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 73,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,00 EUR. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.294 Stück gehandelt.
Das durchschnittliche Kursziel der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?
Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
