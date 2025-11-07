TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems reagiert am Vormittag positiv

TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Blick

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,80 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 72,80 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.505 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Am 13.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

