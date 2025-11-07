TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,80 EUR zu.
Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 72,80 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.505 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Am 13.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.
In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
