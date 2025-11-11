DAX24.000 +0,2%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.130 -0,6%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Notierung im Blick

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

11.11.25 09:22 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 71,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
72,80 EUR -0,35 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 71,65 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 71,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.696 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen