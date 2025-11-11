TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 71,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 71,65 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 71,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.696 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.
Das durchschnittliche Kursziel der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.
In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen