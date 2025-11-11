TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 71,65 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 71,65 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 71,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.696 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

