TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Zuletzt sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 73,40 EUR zu.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 73,40 EUR. Bei 74,60 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 73,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 98.223 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.

