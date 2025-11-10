DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.363 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,45 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Aktienentwicklung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagnachmittag stärker

10.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Zuletzt sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 73,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
72,95 EUR 1,95 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 73,40 EUR. Bei 74,60 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 73,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 98.223 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

