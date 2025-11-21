TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 62,20 EUR.
Um 09:06 Uhr fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 62,20 EUR ab. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,20 EUR nach. Bei 62,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 11.246 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.
Analysten bewerten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im Durchschnitt mit 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
