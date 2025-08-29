Top-News: Das war diese Woche wichtig

KI-Riese mit Bilanz

NVIDIA-Aktie volatil: KI-Platzhirsch enttäuscht mit seiner Bilanz - Rechenzentren-Umsatz belastet

Zum Ende der US-Berichtssaison stand am Mittwoch eine der wohl wichtigsten Bilanzen auf dem Programm: Der KI-Riese NVIDIA hat seine Bücher geöffnet. So kommen die Zahlen an.