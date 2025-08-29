DAX23.920 -0,5%ESt505.355 -0,8%Top 10 Crypto15,42 -3,0%Dow45.481 -0,3%Nas21.444 -1,2%Bitcoin92.749 -3,7%Euro1,1697 +0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.447 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT höher: Ministerrat tagt zu Sicherheitslage - Triton trennt sich von RENK Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT höher: Ministerrat tagt zu Sicherheitslage - Triton trennt sich von RENK
ProSiebenSat.1-Aktie profitiert nach Bieterwettstreit - neue Konkurrenz für Netflix, Disney & Co.? ProSiebenSat.1-Aktie profitiert nach Bieterwettstreit - neue Konkurrenz für Netflix, Disney & Co.?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

Top-News: Das war diese Woche wichtig

KI-Riese mit BilanzNVIDIA-Aktie volatil: KI-Platzhirsch enttäuscht mit seiner Bilanz - Rechenzentren-Umsatz belastet

NVIDIA-Aktie volatil: KI-Platzhirsch enttäuscht mit seiner Bilanz - Rechenzentren-Umsatz belastet

Zum Ende der US-Berichtssaison stand am Mittwoch eine der wohl wichtigsten Bilanzen auf dem Programm: Der KI-Riese NVIDIA hat seine Bücher geöffnet. So kommen die Zahlen an.
Investitionen offengelegtVeränderungen im Depot des Starinvestors: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2025

Veränderungen im Depot des Starinvestors: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2025

Einblicke ins PortfolioSo investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

StrategiewechselAktien im Minus: Mercedes-Benz stößt komplette Nissan-Beteiligung ab

Aktien im Minus: Mercedes-Benz stößt komplette Nissan-Beteiligung ab

Kaufempfehlungen KW 35Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Portfolio im BlickTesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

Portfolio-EinblickDas waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025

Ermutigende StudieKonkurrent Novo Nordisk tiefrot: Eli Lilly will Abnehmtablette noch 2025 zur Zulassung einreichen - Aktie zieht an

Konkurrent Novo Nordisk tiefrot: Eli Lilly will Abnehmtablette noch 2025 zur Zulassung einreichen - Aktie zieht an

Enormes WachstumstempoDroneShield-Aktie mit zweistelligem Kurseinbruch - trotz Rekordzahlen

DroneShield-Aktie mit zweistelligem Kurseinbruch - trotz Rekordzahlen

GeschäftspotenzialAktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet Getriebeprojekt

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet Getriebeprojekt

Depot-EinblickeStanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus

Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus

Zeitvorgaben im BlickOrsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt

Orsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt

"Anstrengender Kryptomarkt"Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

KursflauteNovo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?

Novo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?

AnalystenkommentareGoldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck

Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck

ProblemeDeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert

DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert

Tausende KlagenBayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern

Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern

Insider-MovePalantir-Aktie schließt letztlich im Plus: CEO Alex Karp verkauft Aktienpaket

Palantir-Aktie schließt letztlich im Plus: CEO Alex Karp verkauft Aktienpaket

Bewertungen im S&P 500Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die

Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen

StrategiewechselBitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

Ausstieg bei PUMA?PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer Anteile

PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer Anteile

Einstieg ins Marinegeschäft?Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Krypto-Märkte im UmbruchHarte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert

Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert

Halbjahreszahlen vorgelegtBYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst

BYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst

Boom bestätigt?Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage

Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage

Übernahme angestrebtAktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter

Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter

Investoren verunsichertClara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?

Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?

RezeptdienstleistungenUnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Bewertung bleibtAktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung

Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung

ZinshoffnungAktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko

TarifverhandlungenVW-Aktie steigt: IG Metall widerspricht Gerüchten über Schließung von Werk in Osnabrück

VW-Aktie steigt: IG Metall widerspricht Gerüchten über Schließung von Werk in Osnabrück

Einstiges Buffett-InvestmentSnowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an