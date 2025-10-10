Top-News: Das war diese Woche wichtig

DAX24.587 -0,1%Est505.615 -0,2%MSCI World4.324 -0,3%Top 10 Crypto16,53 -0,1%Nas22.926 -0,4%Bitcoin103.527 -1,7%Euro1,1619 +0,5%Öl63,60 -2,5%Gold4.005 +0,7%
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Plug Power-Aktie im Aufwind: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko ignoriert Plug Power-Aktie im Aufwind: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko ignoriert
Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an
Kaufempfehlungen KW 41Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Weiter auf ErfolgskursDroneShield-Aktie klettert auf Rekordhoch: Rally setzt sich mit zweistelligem Kursplus fort

Kursziel verdoppeltAnalysten-Upgrade löst Aktienanstieg bei Plug Power aus - Ballard Power und NEL ziehen mit

Mega-PartnerschaftOpenAI sorgt für nächste Kursexplosion durch Milliardendeal: AMD-Aktie hebt ab

DrohnenabwehrBundeswehr offenbar vor Milliardenauftrag - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

DAX-AktienGründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

KauforderNEL ASA-Aktie gesucht: Neuer Auftrag für PEM-Elektrolyseanlage an Land gezogen

Rüstungsbranche im BlickRüstungsaktien: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf

KursexplosionDiginex-Aktie mit starkem Kurssprung: Neue Partnerschaften und Übernahmen im KI-Sektor

KI-ProfiteureAktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

"Wie Internet in 1996"Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

IPO für ProthesenherstellerErstkurs der Ottobock-Aktie klar über Ausgabepreis: Weltmarktführer mit starkem Börsengang

Treibstoff-TransportDaimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch

Neue Rekord-Dynamik?Setzt Bitcoin zum Jahresendspurt an? Strategy-CEO zeigt sich nach neuen Rekorden optimistisch

Rally zu stark?D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

UnternehmensupdateClara Technologies-Aktie springt hoch: KI-Tools und Amazon-Strategie treiben Wachstum

MarktoptimismusNovo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial

Nach OpenAI-Deal mit AMDAktien von TSMC, Advantest & Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte

Zahlen im NovemberSiemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage

Rekordrally geht weiterGoldpreis steigt und steigt - Rekordlatte noch etwas höher gelegt

KI-MarktführerschaftMoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?

WachstumsstrategieDiginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln

Grüner Wasserstoff gefragtNEL ASA-Aktie profitiert weiter von solider Auftragslage und Nachfrage nach grünem Wasserstoff

Andy Marsh gehtPlug Power-Aktie wieder in Rot: CEO-Wechsel beim Wasserstoff-Pionier angekündigt

Schwächerer GeschäftsverlaufGerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab

Kursziel angehobenAMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind

WarnsignaleDollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger

AbsatzBMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt

RohstoffspekulationApex Critical Metals-Aktie legt zu: Positive Nachrichten über Niob-Vorkommen und seltene Erden

Cleverer SchachzugNVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI

Niederlage vor GerichtNovo Nordisk-Aktie nach Gerichtsurteil - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen

ZuversichtMercedes-Benz-Aktie im Minus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten

