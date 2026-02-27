Top-News: Das war diese Woche wichtig

DAX
25.320
+0,1%
Est50
6.144
-0,3%
MSCI World
4.343
-0,1%
Top 10 Crypto
8,4000
-2,4%
Nas
22.706
-0,8%
Bitcoin
55.872
-2,3%
Euro
1,1819
+0,2%
Öl
72,52
+2,3%
Gold
5.237
+1,1%
🚀
MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt:
Starte jetzt
kostenlos bei finanzen.net ZERO!
🚀
MSCI World ETF / Gratis-Aktie geschenkt:
Starte jetzt
kostenlos bei finanzen.net ZERO!
MSCI World ETF / Aktie gratis:
Starte jetzt
bei finanzen.net ZERO!
Beliebte Suche
DAX 40
Ölpreis
Euro - Dollar
Bitcoin - Euro
Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA
918422
Deutsche Telekom
555750
Rheinmetall
703000
Siemens Energy
ENER6Y
Novo Nordisk
A3EU6F
SAP
716460
freenet
A0Z2ZZ
BASF
BASF11
Allianz
840400
Lufthansa
823212
DroneShield
A2DMAA
Netflix
552484
Microsoft
870747
Infineon
623100
Bayer
BAY001
Alle Aktien für
0 Euro (zzgl. Spreads)
handeln mit finanzen.net zero.
Hier informieren
Heute im Fokus
16:45 Uhr
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
17:23 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
17:23 Uhr
Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier
Suche...
ZERO Depot
Depot
Trading
1 Aktie gratis
Trading
Krypto kaufen
*
Anmelden
Favoriten
Seite zu Favoriten hinzufügen
wird geladen ...
Geben Sie einen neuen Namen
für diesen Favoriten ein:
Verwerfen
Speichern
Login
ODER
Weiter mit Google
Neu auf finanzen.net?
Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen
Übersicht
Wertpapierdepots
Musterdepots
Watchlists
Meine News
Newsletter
Forum
Trading Desk
Apps
Social Media
Podcasts
Profil
Übersicht
Wertpapierdepots
Musterdepots
Watchlists
Meine News
Newsletter
Forum
Trading Desk
Apps
Social Media
Podcasts
Profil
Logout
Depot eröffnen
zero-Trading
Login
Übersicht
Wertpapierdepots
Musterdepots
Watchlists
Meine News
Newsletter
Forum
Trading Desk
Apps
Social Media
Podcasts
Profil
Logout
Aktien
Aktien-Übersicht
Aktien-Suche
Meistgesuchte Aktien
Top / Flop DAX
Top 50 Deutschland
Top 50 Ausland
Branchen
IPOs / Neuemissionen
Chartanalyse
Specials
Advertorials
Videos
Trading Desk
Realtimekurse
DAX-Aktien
MDAX-Aktien
SDAX-Aktien
TecDAX-Aktien
Dow Jones-Aktien
EURO STOXX 50-Aktien
SMI-Aktien
ATX-Aktien
Weitere Aktien Deutschland
Weitere Aktien USA
Termine
Übersicht der Termine
Hauptversammlung
Quartalszahlen
Wirtschaftskalender
Dividendenausschüttung
Insiderdaten
Anlagetrends
KI-Aktien
Drohnen
ChatGPT - Profiteure
Cannabis/Marihuana
Solar-Aktien
Gaming-Aktien
Vermögenswirksame Leistungen
Trading Idee
finanzen.net Watchlists
Neu
Female Finance
Dividenden
Top Dividendenrendite
Dividendentermine
Broker-Vergleich
Online-Broker-Vergleich
CFD-Broker-Vergleich
Robo-Advisor-Vergleich
Krypto-Broker-Vergleich
Krypto-Börsen-Vergleich
Aktien-Ratgeber
Aktien kaufen & verkaufen
Aktienhandel mit System
Aktien als Geschenk
SmartCaps
Nachrichten Small- & Mid-Caps
Aktuelle Tops/Flops
News
News-Übersicht
Unternehmensmeldungen
Heute im Fokus
Experten-Kolumnen
Nachrichten aus Deutschland
Nachrichten aus USA
Nachrichten weitere Länder
News Standardwerte
News Nebenwerte
Konjunkturdaten
Webinare
Kursbewegungen
Videos
Newsletter
News-Suche
Aktien-News
Anleihen-News
CFD-News
Devisen-News
ETF-News
Fonds-News
Geld, Karriere & Lifestyle
Private Finanzen-News
Rohstoffe-News
Zertifikate-News
Zinsen-News
Kryptowährungen-News
News zu Nachhaltigkeit
Index-News
DAX-News
Dow Jones-News
MDAX-News
Eurostoxx-News
TecDAX-News
NASDAQ-News
S&P 500-News
ATX-News
SMI-News
Nikkei 225-News
Analysen
DAX-Analysen
Analysen nach Indizes
Chartanalyse
Analysen nach Ländern
Zum Researchtool
Rubriken
Redaktion finanzen.net
Aktie im Fokus
Adhoc-Meldungen
Investoren News
Themen
Top-Rankings
Expertenempfehlung zum Verkauf
Expertenempfehlung zum Kauf
Top-News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier
Delivery Hero-Aktie deutlich tiefer trotz erreichtem Profitabilitätsziel - Resilienz trotz Wettbewerbsdruck
NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt
Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu - Was die Gemeinschaftswährung stützt
Alle Top-News
Indizes
Index-Übersicht
Welt-Indizes
Chart-Übersicht
Länder
Emerging Markets
Futures
Märkte
Börsenfeiertage
Wichtige Indizes
DAX
MDAX
SDAX
TecDAX
Dow Jones
S&P 500
NASDAQ 100
Euro Stoxx 50
SMI
ATX
CAC 40
Nikkei 225
Finanzen.net Top 10 Crypto Index
Neu
Index Listen
DAX
MDAX
SDAX
TecDAX
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq 100
EuroStoxx
SMI
ATX
CAC 40
Nikkei 225
Top/Flop Listen
DAX
MDAX
SDAX
TecDAX
EuroStoxx
SMI
ATX
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq 100
CAC 40
Realtimekurse
Realtime-Übersicht
DAX-Realtime
TecDAX-Realtime
MDAX-Realtime
Euro Stoxx 50 Realtime
Dow Jones Realtime
NASDAQ 100 Realtime
S&P 500 Realtime
Nikkei 225 Realtime
ATX-Realtime
Fonds
Fonds-Übersicht
Top-Performer
Fondsgesellschaften
Nachhaltige Investments
Anlage-Depot
Neu
Fonds-Suche
Aktienfonds
Rentenfonds
Immobilienfonds
Geldmarktfonds
Rohstofffonds
Mischfonds
Sonstige Fonds
Nachhaltige Fonds
Alternative Fonds
Wandelanleihen
Fonds-Regionen
Fonds Deutschland
Fonds Europa
Fonds USA
Fonds Welt
Fonds News
Interviews
Hedgefonds
KVG-News
Nachhaltige Investments
Fonds mit FNG-Siegel
Geldanlage mit Ökofonds
Specials
German Fund Champions 2025
ETFs
ETF-Übersicht
Top-Performer ETFs
ETF-News
ETF-Kursbewegungen
ETF-Lexikon
ETF-Newsletter
Neu
ETC-Übersicht
Anlage-Depot
ETF-Suche
MSCI World-ETFs
DAX-ETFs
Aktien-ETFs
Anleihen-ETFs
Rohstoff-ETFs
Geldmarkt-ETFs
ETF-Sparplan
Beste Sparpläne, Tipps & Tricks
Beliebte Sparplan-ETFs
ETF-Sparplan-Vergleich
ETF-Ratgeber
ETF kaufen
DAX-ETFs im Test
MDAX-ETFs im Test
MSCI World-ETFs im Test
Gold-ETFs kaufen
Robo-Advisor-Vergleich
Robo-Advisor im Test
Investieren mit OSKAR
Geldanlage für Kinder
ETF-Sparen für Kinder
Börsenspiel-Vergleich
Specials
ETFs intelligent handeln
German Fund Champions 2025
Female Finance
Beliebte ETFs
MSCI World
Geldmarkt
Halbleiter
KI & Technologie
Europe Defense
Werbung
Zertifikate
Zertifikate-Übersicht
Top-Basiswerte
Top Zertifikate Umsätze
Produktnews
News von Emittenten
Emittenten
Derivate Newsletter
Trading-Depot
Bulle & Bär-Depot
Neu
Zertifikate-Suche
Airbag-Zertifikate
Aktienanleihen
Alpha-Zertifikate
Basket-Zertifikate
Bonus-Zertifikate
Discount-Zertifikate
Express-Zertifikate
Index / Tracker-Zertifikate
Garantie-Zertifikate
Outperformance-Zertifikate
Sprint-Zertifikate
KI-optimierte Hebelproduktsuche
Beta
Tools
Zertifikate-Matrix
Emittenten-Matrix
Knock-Out-Map
Top Aktienanleihen
Top Bonus-Zertifikate
Top Discount-Zertifikate
Basiswertsuche
Indizes
Aktien
Baskets
Währungen
Rohstoffe
Zinsen / Anleihen
Sonstige Basiswerte
Wissen
Aktienanleihen
Bonus-Zertifikate
Discount-Zertifikate
Expresszertifikate
Garantie-Zertifikate
Gold-Zertifikate
Indexzertifikate
Outperformance-Zertifikate
Öl-Zertifikate
Rolling-Discount-Zertifikate
TWIN-WIN-Zertifikate
Neuemissionen
Letzte Neuemissionen
Intraday-Emissionen
Discount-Zertifikate
Bonus-Zertifikate
Sonstige
Specials
Zertifikate
Aktienanleihen
Rohstoffe
Female Finance
Werbung
Hebelprodukte
Hebelprodukte-Übersicht
Meistgeklickte Basiswerte
OS mit Top Trades
KO mit Top Trades
Emittenten
Produktnews
News von Emittenten
Derivate Newsletter
Trading-Depot
Bulle & Bär-Depot
Neu
Die 600%-Momentum-Strategie
Neu
Hebelprodukte-Suche
Optionsscheine
Knock-Out-Zertifikate
Inline-Optionsscheine
Exotische Optionsscheine
Faktor-Optionsscheine
KI-optimierte Hebelproduktsuche
Beta
Tools
Zertifikate-Matrix
Emittenten-Matrix
Knock-Out-Map
Top Aktienanleihen
Top Bonus-Zertifikate
Top Discount-Zertifikate
Basiswertsuche
Indizes
Aktien
Baskets
Währungen
Rohstoffe
Zinsen / Anleihen
Sonstige Basiswerte
Wissen
Faktor-Optionsscheine
Gold-Zertifikate
Hebel-Zertifikate
Knock-Out-Zertifikate
Mini Futures
Optionsscheine
Öl-Zertifikate
Turbozertifikate
Neuemissionen
Letzte Neuemissionen
Intraday-Neuemissionen
Optionsscheine
Knock-Outs
Specials
Zertifikate
Aktienanleihen
Rohstoffe
Female Finance
CFDs
Was sind CFDs?
Volatile Trading Instrumente
CFD Broker-Vergleich
Anleihen
Anleihen-Übersicht
Top Performer
Meistgesuchte Anleihen
Neuemissionen
Anleihe-Emittenten
Anleihen-Rating
Anleihen-Suche
Europäische Staatsanleihen
Unternehmens-anleihen
Bundesanleihen
US-Staatsanleihen
Anleihen mit AAA-Rating
Investment-Grade Anleihen
Junk Bonds (High Yield)
Rendite über 5 %
Zerobonds
Wissen
Bundesanleihen
Emerging Markets-Anleihen
Euro-Staatsanleihen
Genussscheine
Jumbo Pfandbriefe
Währungsanleihen
Unternehmens-anleihen
Niedrigzins-Anleihen
Anleihen mit variablem Zins
Weitere Anleihetypen
Sonderformen
Zinsen
Zinsstrukturkurven
Leitzins
Libor
Euribor
Zinstermine
Historische Leitzinsen
Leitzins News
Anleihen-Ratgeber
Anleihen kaufen
Rohstoffe
Rohstoffe-Übersicht
Realtimekurse
Rohstoffcharts
Basiswissen
Rohstoffzertifikate
Wichtige Rohstoffe
Gold
Silber
Ölpreis
Platin
Palladium
Weizen
Aluminium
Erdgas
Gold kaufen
So funktioniert der Goldkauf
Goldmünzen kaufen
Goldbarren kaufen
American Eagle
Britannia
Krügerrand
Maple Leaf
Silber kaufen
So funktioniert der Silberkauf
Silbermünzen kaufen
Silberbarren kaufen
Forward Curve
Edelmetalle
Energie-Rohstoffe
Industriemetalle
Agrarrohstoffe
ETCs
Einzelner Rohstoff
Rohstoffkörbe
Specials
Rohstoffe
CFDs
Was sind CFDs?
CFD-Brokervergleich
Krypto
Krypto-Übersicht
Krypto-News
Krypto-Trading
Tipp
Wichtige Kryptowährungen
Bitcoin Kurs
Ethereum Kurs
Tether Kurs
Binance Coin Kurs
Monero Kurs
Ripple Kurs
Avalanche Kurs
Cardano Kurs
Uniswap Kurs
Polygon Kurs
Litecoin Kurs
Solana Kurs
Polkadot Kurs
Chainlink Kurs
Kryptowährungen kaufen
Bitcoin kaufen
Ethereum kaufen
Tether kaufen
Bitcoin Cash kaufen
Monero kaufen
Ripple kaufen
Avalanche kaufen
Cardano kaufen
Uniswap kaufen
Polygon kaufen
Litecoin kaufen
Solana kaufen
Polkadot kaufen
Chainlink kaufen
Krypto-Ratgeber
Krypto-Börsen-Vergleich
Krypto-Broker-Vergleich
Investieren in die Blockchain
Bitcoin & Steuern
NFT kaufen
NFT-ETF kaufen
CFDs
Was sind CFDs?
CFD-Brokervergleich
Werbung
Devisen
Devisen-Übersicht
Realtimekurse
Cross-Rates
Tipps zum Devisenhandel
Wichtige Devisenpaare
Euro-Dollar
Euro-Franken
Euro-Pfund
Türkische Lira
Euro-Zloty
Euro-Russische Rubel
Euro-Baht
Euro-Tschechische Krone
Währungsrechner
Euro-Franken
Euro-Dollar
Euro-Pfund
Euro-Türkische Lira
Euro-Zloty
Euro-Russische Rubel
Euro-Baht
Euro-Tschechische Krone
Kryptowährungen
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Litecoin
Iota
Diem
Neo
Krypto-Broker Vergleich
Bitcoin kaufen
Bitcoin Cash kaufen
Diem kaufen
Ethereum kaufen
Iota kaufen
Neo kaufen
Krypto-Börsen Vergleich
Kryptowährungshandel
Ratgeber Kryptowährungen
CFDs
Was sind CFDs?
CFD-Brokervergleich
Ratgeber
Unsere Empfehlungen
Zinseszinsrechner
Aktien kaufen
ETF-Sparplan
Trading lernen
Cannabis-Aktien kaufen
Aktiensparplan
Small Caps
CFD-Handel
Geldanlage
Online-Depot eröffnen
Geldanlage
Sparen für Kinder
Öl handeln
Fonds kaufen
Anleihen kaufen
Optionsscheine
Kupfer kaufen
Gold kaufen
Goldshop
ETFs, Fonds und Zertifikate
MSCI World-ETF
DAX ETF
ETFs kaufen
Dow Jones-ETFs
Gold-ETFs
Dividendenfonds
Knock-out-Zertifikate
Gold-Zertifikate
KI-ETFs
Kryptowährungen
Bitcoin kaufen
Krypto-Broker-Vergleich
Ethereum kaufen
Ripple kaufen
Diem kaufen
Kryptobörsen-Vergleich
Konto & Kredit
Tagesgeldvergleich
Festgeldvergleich
Kreditkartenvergleich
Ratenkredit
Girokonto-Vergleich
Online-Banking
Broker & Depots
Online-Broker-Vergleich
Neobroker-Vergleich
Robo-Advisor-Vergleich
Oskar im Test
Finanzrechner
Zinseszinsrechner
ETF-Rechner
Prozentrechner
Brutto Netto Rechner
Arbeitszeitrechner
Kreditrechner
IBAN-Rechner
YouTube
ETF-Sparplan einfach erklärt
ETF-Auswahl
Aktien kaufen in 3 Schritten
Die 10 größten Fehler beim Aktienkauf
5 Geldanlagetipps
Home
News
Aktien
Top-News: Das war diese Woche wichtig
X
Starte jetzt beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025)
Bei unserem Broker
finanzen.net ZERO
handelst du alle deine Aktien ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads). Wechsle jetzt und spare bei jedem Trade!
Depot eröffnen
Jetzt informieren
Nicht mehr anzeigen
Top-News: Das war diese Woche wichtig
Krypto-Verbot
Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung
China greift erneut durch: Strengere Regeln für digitale Vermögenswerte - Stablecoins und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten stehen im Fokus.
Depotübersicht
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Analyst wirft Handtuch
Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab
KI-Riese legt Bilanz vor
NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen trotzdem kräftig im Minus: Tech-Riese trotzt mit Bilanz KI-Bedenken
Kamikaze-Drohnen
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch ab: Offenbar Bundeswehr-Auftrag gewonnen
Rüstungstitel 2026
Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Anleger zu RENK, HENSOLDT, TKMS & Co.
Kaufempfehlungen KW 9
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Kauf oder Verkauf?
NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
KI-Speicherboom
Sandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA?
Portfolio im Blick
Bill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen
Zuversicht
DroneShield-Aktie explodiert: Dreistelliges Umsatzplus und Rückkehr in die Gewinnzone
Gerüchteküche brodelt
PayPal-Aktie zieht kräftig an: Konkurrent angeblich an Übernahme interessiert
Rekordjagd
Siemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive
Zahlen voraus
Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rückkaufprogramm
Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant
Für schwere Zeiten
Absicherung in volatilen Zeiten: Mit diesen Strategien stabilisieren ETF-Anleger ihr Depot
Top-Holdings
Strategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Abnehmmittel
Novo Nordisk-Aktie rutscht ab: CagriSema-Daten verfehlen die hohen Erwartungen
Rückkaufprogramm
Allianz-Aktie nach Rekordgewinn fester: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
Auszahlung steigt
freenet-Aktie bricht ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht
Quantencomputing-Bilanz
D-Wave Quantum-Aktie legt trotz verfehlten Erwartungen zu - Weiter tiefrote Zahlen
Bären-Tipps
Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt
Glyphosat-Streit im Blick
Milliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie
Zerschlagung oder Verkauf?
PayPal-Aktie: Übernahmegerüchte lassen Kurs springen - Analysten wittern massive Unterbewertung
Rekordjagd
Siemens Energy-Aktie nach Rekordzahlen und angehobenen Kurszielen weiter stark
Fortschritt
Elon Musk führt die Forbes-Innovatoren-Liste an - Tesla-Aktie, SpaceX & Co.
Krebstherapie im Fokus
Bayer-Aktie leichter: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung eingereicht
Auftragspaket
DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert
Zollstreit belastet
TUI-Aktie unter Druck: US-Zollpläne und EU-Reaktion verunsichern Anleger
Schwieriges Marktumfeld
Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso
Zinserwartungen
Vonovia-Aktie im Aufwind: Dreifacher Ausbruch lässt wichtige Widerstände hinter sich
Marktbeben
Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt