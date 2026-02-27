DAX25.320 +0,1%Est506.144 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -2,4%Nas22.706 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1819 +0,2%Öl72,52 +2,3%Gold5.237 +1,1%
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Krypto-VerbotStrengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung

China greift erneut durch: Strengere Regeln für digitale Vermögenswerte - Stablecoins und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten stehen im Fokus.
DepotübersichtCommerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Analyst wirft HandtuchNovo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab

KI-Riese legt Bilanz vorNVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen trotzdem kräftig im Minus: Tech-Riese trotzt mit Bilanz KI-Bedenken

Kamikaze-DrohnenRheinmetall-Aktie gibt dennoch ab: Offenbar Bundeswehr-Auftrag gewonnen

Rüstungstitel 2026Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Anleger zu RENK, HENSOLDT, TKMS & Co.

Kaufempfehlungen KW 9Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Kauf oder Verkauf?NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt

KI-SpeicherboomSandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA?

Portfolio im BlickBill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen

ZuversichtDroneShield-Aktie explodiert: Dreistelliges Umsatzplus und Rückkehr in die Gewinnzone

Gerüchteküche brodeltPayPal-Aktie zieht kräftig an: Konkurrent angeblich an Übernahme interessiert

RekordjagdSiemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive

Zahlen vorausErste Schätzungen: Rheinmetall stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RückkaufprogrammInfineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant

Für schwere ZeitenAbsicherung in volatilen Zeiten: Mit diesen Strategien stabilisieren ETF-Anleger ihr Depot

Top-HoldingsStrategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025

AbnehmmittelNovo Nordisk-Aktie rutscht ab: CagriSema-Daten verfehlen die hohen Erwartungen

RückkaufprogrammAllianz-Aktie nach Rekordgewinn fester: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende

Auszahlung steigtfreenet-Aktie bricht ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht

Quantencomputing-BilanzD-Wave Quantum-Aktie legt trotz verfehlten Erwartungen zu - Weiter tiefrote Zahlen

Bären-TippsStrategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt

Glyphosat-Streit im BlickMilliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie

Zerschlagung oder Verkauf?PayPal-Aktie: Übernahmegerüchte lassen Kurs springen - Analysten wittern massive Unterbewertung

RekordjagdSiemens Energy-Aktie nach Rekordzahlen und angehobenen Kurszielen weiter stark

FortschrittElon Musk führt die Forbes-Innovatoren-Liste an - Tesla-Aktie, SpaceX & Co.

Krebstherapie im FokusBayer-Aktie leichter: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung eingereicht

AuftragspaketDroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert

Zollstreit belastetTUI-Aktie unter Druck: US-Zollpläne und EU-Reaktion verunsichern Anleger

Schwieriges MarktumfeldWie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso

ZinserwartungenVonovia-Aktie im Aufwind: Dreifacher Ausbruch lässt wichtige Widerstände hinter sich

MarktbebenWie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt

